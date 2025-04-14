Москва не хочет мира. В Швеции настаивают на конфискации российских активов

Конфискация российских активов

Напомним, что страны Европы после начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозили около 210 млрд евро российских активов. Но конфисковывать их пока не планируют.

Страны ЕС согласились использовать для помощи Украине только доходы от замороженных активов РФ.

На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия запросила 2,1 млрд евро прибыли от российских активов. Эти средства планируется передать Украине.

При этом в марте премьер Польши Дональд Туск отмечал, что среди стран Европы нет единства в вопросе конфискации российских активов. Некоторые государства опасаются последствий подобного решения.

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