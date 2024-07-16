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Москва готовится закрыть границу осенью при новой волне мобилизации, - британская разведка

Фото: Москва закроет границу для мобиков (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство России разрабатывает систему предотвращения выезда из страны потенциальных призывников в российскую армию и мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 11 июля российская независимая медиа-организация "Медуза" сообщила, что правительство России внедряет "систему обмена информацией" между министерством обороны и ФСБ для передачи подробной информации о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и не допустить их бегства из страны. Сообщается, что система должна быть полностью функциональной до осени 2024 года.

По данным британской разведки, Россия ежегодно проводит два призыва на военную службу, ежегодно призывая более 250 тысяч человек для прохождения одного года обязательной военной службы.

"Сотни тысяч жителей России покинули страну после объявления частичной мобилизации в 2022 году, и они были непропорционально сконцентрированы среди молодых и высокообразованных людей, что оказало негативное влияние на рынок труда. Внедрение этой системы, вероятно, призвано предотвратить повторение этого в меньшем масштабе во время ежегодного призывного цикла и в случае дальнейшей волны мобилизации", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат, что позволяет покрывать потери и продолжать войну против Украины, не прибегая к непопулярной мобилизации.

По данным "Левада-центра", за прошедший год снизилась доля ожидающих второй волны мобилизации. Считают, что она может быть объявлена в ближайшие три месяца, 48% жителей России.

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