"Москва горит - это же хорошо": в ДШВ раскрыли влияние мидл-страйков на ситуацию на фронте

По его словам, украинские защитники уже активно используют беспилотники среднего радиуса действия (мидл-страйк).

"Возьмем на примере мидл-страйк и дип-страйк ударов на сегодня: Москва горит - это же хорошо! Что касается нашего корпусного состава и корпуса, наше средство - это мидл-страйк. Она является штатным вооружением, мы его уже применяем", - сказал Ласийчук.

Генерал заметил, что мидл-страйк уже является настоящим и будущим украинских войск. Он предположил, что с каждым днем такая система будет только наращиваться и внедряться в каждое подразделение.

Наращивание глубины поражения

"Что она нам позволяет? Больше обнаруживать и уничтожать противника в тылу, на определенных расстояниях в его глубине. Пытаемся блокировать все маршруты его выдвижения, которые идут на Покровск и Мирноград, полностью держим их под контролем", - рассказал командир 7 корпуса ДШУ.

По словам Ласийчука, Украина наращивает и глубину поражения и уже способна достигать около 100 километров в глубину от линии боевого столкновения. Поражения наносятся по командным пунктам, районам и накоплениям врага.

Точные типы и названия беспилотников, которыми украинские силы бьют по оперативной глубине противника, не разглашаются. Как отметил генерал, по этому вооружению у военных "есть свои маленькие тайны".