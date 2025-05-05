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Москва раздражает Трампа: эксперт раскрыл, что выдает президента

Киев, Понедельник 05 мая 2025 17:13
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Москва раздражает Трампа: эксперт раскрыл, что выдает президента Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Президента США Дональда Трампа выводят из себя манипуляции российского диктатора Владимира Путина в мирном процессе между РФ и Украиной.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.

По мнению Бессмертного, Трамп "прекрасно понимает", что Путин не собирался заключать мирное соглашение с Украиной и идти на перемирие. Но американский лидер в такой ситуации исходит из своих собственных интересов, а также интересов США.

"Проблем перед Вашингтоном - растет и не уменьшается. И это прямое следствие нерасторопной политики, реализуемой Вашингтоном. И тут у Трампа все больше и больше будет скапливаться не то, что тревога, я бы даже сказал неприязнь колоссальная, в том числе и к Москве в этом отношении", - подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что во время последнего интервью для NBC News американский лидер нервничал, когда журналистка спрашивала его о перемирии и переговорах в контексте войны России против Украины.

"Такая нервная напряженность во время разговора на эту тему отчетливо свидетельствует о том, что Москва начинает его раздражать, загоняя все время его в тупик. Ибо в этом случае Киев принимает позицию, трактуемую на данном этапе с точки зрения перемирия Вашингтон", - добавил Бессмертный.

Мирные усилия Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп пытается быть посредником между Россией и Украиной для завершения войны.

При этом только вчера, 4 мая, он отмечал, что Вашингтон "стал ближе к одной из сторон". Но он не уточнил, речь об Украине или России.

Также американский лидер не исключил, что США перестанут быть посредником между Украиной и РФ.

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