Москва раздражает Трампа: эксперт раскрыл, что выдает президента

По мнению Бессмертного, Трамп "прекрасно понимает", что Путин не собирался заключать мирное соглашение с Украиной и идти на перемирие. Но американский лидер в такой ситуации исходит из своих собственных интересов, а также интересов США.

"Проблем перед Вашингтоном - растет и не уменьшается. И это прямое следствие нерасторопной политики, реализуемой Вашингтоном. И тут у Трампа все больше и больше будет скапливаться не то, что тревога, я бы даже сказал неприязнь колоссальная, в том числе и к Москве в этом отношении", - подчеркнул эксперт.



Он обратил внимание, что во время последнего интервью для NBC News американский лидер нервничал, когда журналистка спрашивала его о перемирии и переговорах в контексте войны России против Украины.

"Такая нервная напряженность во время разговора на эту тему отчетливо свидетельствует о том, что Москва начинает его раздражать, загоняя все время его в тупик. Ибо в этом случае Киев принимает позицию, трактуемую на данном этапе с точки зрения перемирия Вашингтон", - добавил Бессмертный.