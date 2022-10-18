Москва досрочно остановила мобилизацию из-за антипутинского тренда, - "Медуза"

Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".
По словам близких к Кремлю источников "Медузы", по оценке местных властей "население было фрустировано" проведением мобилизации. Отношение к ней ухудшилось после облав на призывников в первой половине октября.
"Люди натурально попрятались. Они боятся и не уверены в будущем. Многие уехали. Уровень страха и недовольства только повышался. Москва превратилась совсем в другой город. Облавы у метро - это уже цирк с конями, надо было прекращать", - отметил один из собеседников.
При этом издание отмечает, что мэр Сергей Собянин предпочел не спорить с Кремлем относительно мобилизации, хотя пытается не ассоциироваться с военной повесткой. А в своем эмоциональном обращении по поводу ее завершения описал то, с чем предстоит столкнуться мобилизованным, практически как стихийное бедствие.
Источники "Медузы" также подтвердили, что по заказу администрации Владимира Путина в крупных российских городах провели опросы и выяснили, что мобилизацией недовольны не только москвичи.
"Четкий антипутинский тренд, даже среди тех, кто поддерживает "спецоперацию". Даже если человек за нее, все равно заявляет, что все организовано плохо, а виноват президент - он же поставил всех этих чиновников и военных", - добавил собеседник.
По данным издания, из-за этого в ближайшие дни планируют прекратить мобилизацию еще и в Санкт-Петербурге, хотя там план по набору не выполнен.
Напомним, ранее у Путина заявили о планах провести новые виды "мобилизаций".
Также стало известно, что в России уже начали приходить похоронки на недавно мобилизованных солдат.
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