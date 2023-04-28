В московском СИЗО удерживают украинцев, которых РФ обвиняет в "международном терроризме", - СМИ

Статья об акте международного терроризма появилась в РФ в 2016 году и до сих пор по ней не осужден ни один человек.

Большинство обвиняемых по этой статье являются гражданами Украины, якобы совершившими их на оккупированной территории Украины. Их адвокаты говорят, что до официального задержания и перемещения в Москву они долгое время содержались в изоляции и подвергались пыткам.

Издание рассказало об уроженце Херсонской области Юрии Каеве. Уже более полугода он находится под стражей в "Лефортово", а его дело ведет Следственное управление ФСБ.

Спецслужба считает, что Каев "осуществил" приготовление к акту международного терроризма. Вместе с ним по тому же делу проходят еще восемь человек. ФСБ считает, что "обвиняемые" совершили "покушение" на коллаборанта Кирилла Стремоусова.

В начале октября Каева вместе с еще несколькими заключенными с пакетами на головах вывезли в Симферополь. В самой камере его неоднократно избивали и пытали током. Адвокат Анастасия Саморукова говори, что основной задачей является обмен Каева.