В Московской области раздались взрывы, россияне заявляют об атаке дрона

Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник в Подольске, который якобы летел на Москву.

Российские Telegram-каналы опубликовали несколько видео, на которых, как утверждается, моменты взрывов в Подольске:

"Хлопки" в России

Напомним, недавно российское Минобороны заявляло, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину. Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ – Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах, за полетом дронов туда стоят Силы безопасности и обороны.

Также россияне заявляли об атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.