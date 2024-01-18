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В Московской области раздались взрывы, россияне заявляют об атаке дрона

Фото: взрывы в Московской области ночью 18 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В городе Подольск Московской области РФ раздались взрывы сегодня ночью, 18 января. Оккупанты заявляют о якобы сбитии дрона, летевшего в направлении российской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник в Подольске, который якобы летел на Москву.

Российские Telegram-каналы опубликовали несколько видео, на которых, как утверждается, моменты взрывов в Подольске:

"Хлопки" в России

Напомним, недавно российское Минобороны заявляло, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину. Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ – Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах, за полетом дронов туда стоят Силы безопасности и обороны.

Также россияне заявляли об атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.

 

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