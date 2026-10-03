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В Московской области прогремели взрывы, работает ПВО (видео)

15:46 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: На Московщине снова громко (Getty Images)

3 октября в Московской области снова раздались громкие взрывы на фоне новой атаки Сил обороны Украины на регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал "Exilenova+".

Жители региона сняли на видео работу российской противовоздушной обороны и сразу же опубликовали их в социальных сетях.

Так стало известно, что вражеская ПВО пыталась сбить в небе воздушные цели - на этом фоне на Московщине прогремела серия громких взрывов.

Пока российские власти никак не комментировали новую атаку Сил обороны Украины на регион.

Также пока неизвестно, чем ВСУ били по Московской области на этот раз - ракетами или дронами.

Кстати, в ночь на 3 октября украинские воины снова атаковали разные регионы страны-агрессорки сотнями беспилотников.

Так, в Минобороны РФ заявили о якобы перехвате и уничтожении 218 дронов самолетного типа.

Во вражеском ведомстве утверждают, что беспилотники якобы были обезврежены над территориями:

  • Астраханской,
  • Белгородской,
  • Брянской,
  • Воронежской,
  • Калужской,
  • Курской,
  • Орловской,
  • Ростовской,
  • Рязанской,
  • Смоленской
  • Тульской области.

Также в Минобороны РФ заявили об уничтожении БПЛА над территорией Московского региона, Краснодарского края, оккупированного Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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