В Московской области возле завода-производителя "Кинжалов" раздались взрывы

Так, телеграмма-канал SHOT заявил, что взрывы слышали около 23:35. По некоторым данным, это могла быть работа ПВО.

В то же время, пропагандистский канал Mash заявил о якобы сбитии беспилотника вблизи КБМ. По их данным, пострадавших в результате атаки нет, а у завода полицейские перекрыли движение.Кроме того, они сообщили о работе ПВО в Строгино и Красногорске на северо-западе Москвы.

Последствия удара

РосСМИ сообщают, что сбитый беспилотник якобы упал на крышу предприятия. В двух корпусах вылетели окна, а также пострадали кровля и обшивка.

"Обошлось без дальнейшего возгорания", - пишет Mash.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО якобы сбили два украинских БПЛА над территориями Смоленской и Московской областей.

Что известно о КБМ

Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ) в Коломне - один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.

КБМ производит, среди прочего, ракеты "Кинжал", а также "Искандер". Компания входит в холдинг "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех". Возглавляет КБМ Сергей Питиков.

По данным СМИ, часть товаров, необходимых для производства "Кинжалов", завозят из Европы. КБМ получает камеры тепла и холода компании Espec от московского ООО "Остек-Тест", которое импортирует их из Польши.

Взрывы в Москве и области

Этим летом Москву постоянно атаковали беспилотники. При этом в украинской разведкепредупреждали жителей Москвы, что расслабляться вряд ли стоит, количество атак дронов будет только увеличиваться.

По данным Министерства обороны Великобритании, вокруг Москвы разместили новые системы ПВО для защиты от дронов.

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