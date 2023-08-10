В Москве снова пожаловались на атаку дронов и заявили о двух сбитых целях

В России снова заявили о ночной атаке неопознанных беспилотников. Сообщается, что силы ПВО якобы уничтожили два дрона возле Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина.

"Ночью, около четырёх часов утра, силы ПВО сбили два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", - сообщил Собянин в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что из-за "подозрительной активности в небе" временно закрыт аэропорт "Внуково" временно закрыт, известно о задержке как минимум пяти рейсов.

В Минобороны РФ заявили, что якобы два БПЛА, летящих в направлении Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Обстрелы Москвы

В последние недели в РФ нередко заявляют об обстрелах Москвы беспилотниками. Последний подобный случай произошел 9 августа, когда взрывы раздавались в столице РФ и Подмосковье.

Также сообщалось о взрывах на территории "Москва-сити". В сети публиковали информацию о пострадавшем в результате атаки, хотя Собянин уверял в якобы отсутствии жертв.

Telegram-каналы сообщали, что взрывы раздавались и в "Министерской башне", где расположены офисы Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

Подробные о взрывах можно прочитать в материале РБК-Украина