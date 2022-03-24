На Московській біржі після місячної перерви частково поновилися торги

Після місячної перерви на Московській біржі 24 березня поновилися торги акціями. В умовах фактичної заборони на валютні операції і відсутності іноземних продавців рублевий індекс Мосбіржі виріс на 9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі .

Востаннє торги проводилися 25 лютого, а за день до цього фондовий ринок російських акцій обвалився.

Після цього, з 28 лютого центробанк РФ постановив не відновлювати торги на фондовому ринку, причому торги на валютному і грошовому ринках тривали. Однак в умовах жорстких обмежень на валютні операції курс на біржі значно відрізнявся від курсу на західних майданчиках і від курсу на чорному ринку. Якщо Біржовий курс коливається близько 100 рублів, то на чорному ринку він становить понад 130 рублів за долар.