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"Федерация только на словах". В ООН прочат распад России

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Баку, Пятница 10 марта 2023 14:44
"Федерация только на словах". В ООН прочат распад России Фото: ирландский дипломат, координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Россия только на словах федерация, в реальности она абсолютно унитарное государство. Ее распад на мелкие субъекты неминуем.

Об этом заявив ирландский дипломат, координатор системы ООН в Украине Фрэнсис О'Доннелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью haqqin.az.

"Думаю, деколонизация России неминуема. Дело в том, что Россия не функционирует как федерация. Она только на словах федеративная, а на деле - абсолютно и жестко унитарная", - сказал дипломат.

По его мнению, Россия в будущем распадется на несколько субъектов, как это было с Советским Союзом.

"РФ распадется, как Советский Союз, а ее регионы, подобно Азербайджану, обретут независимость. Республики в составе Российской Федерации заслуживают право на свободное самоопределение", - добавил О'Доннелл.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов допускает, что Россия может развалиться на несколько субъектов.

При этом российский диктатор Владимир Путин недавно также заговорил о распаде РФ. Он традиционно обвинил в этом Запад, однако допустил, что "русского народа" в таком случае не будет.

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