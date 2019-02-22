Москальковій забороняють розповідати про стан політв’язнів, - Денісова

Денісова розповіла, що Москалькова не відповідає на її листи про стан політв’язнів

Российскому омбудсмену Татьяне Москальковой не позволяют рассказывать о состоянии здоровья украинских политзаключенных в России и ОРДЛО. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал "Прямой".

Денисова отметила, что российский омбудсмен не отвечает на ее письма.

"Очень сложный был разговор, потому что Москалькова вообще не отвечает ни на какие медицинские вопросы. Потому что ее держат "в осаде", чтобы она чего не сказала, кому-то не ответила. Я ей сказала, что она не отвечает на письма, которые я ей посылаю и ничего не делает не только для того, чтобы обследовать наших ребят, но и полечить их", - подчеркнула омбудсмен.

Украинский омбудсмен сообщила, что обсудили с Москальковою вопрос обмена.

"На прошлом заседании Грызлов сказал, что именно Москалькова и я должны заниматься этим вопросом. Я готова и вся украинская сторона готова передать 25 на 25 в любом составе. Она в очередной раз сказала, что этим вопросом не занимается, у нее мандата нет. И поэтому я попросила донести до Грызлова, если она этим не занимается, тогда пусть Минская группа решит, а российская сторона согласится на то, что Украина хочет передать им их граждан в обмен на наших политзаключенных", - отметила она.

Напомним, вчера Людмила Денисова со своей российской коллегой Татьяной Москальковой обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам.