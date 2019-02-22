Москальковій забороняють розповідати про стан політв’язнів, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Денісова розповіла, що Москалькова не відповідає на її листи про стан політв’язнів

Російському омбудсмену Тетяні Москальковій не дозволяють розповідати про стан здоров'я українських політв'язнів в Росії та ОРДЛО. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Прямий".

Денісова відзначила, що російський омбудсмен не відповідає на її листи.

"Дуже складна була розмова, тому що пані Москалькова взагалі не відповідає ні на які медичні питання. Тому що її тримають "в облозі", щоб вона чогось не сказала, комусь не відповіла. Я їй сказала, що вона не відповідає на листи, які я їй надсилаю і нічого не робить не лише для того, щоб обстежити наших хлопців, але й полікувати їх", - наголосила омбудсмен.

Український омбудсмен повідомила, що обговорили з Москальковою питання обміну.

"На минулому засіданні пан Гризлов сказав, що саме пані Москалькова та я повинні займатись цими питанням. Я готова і вся українська сторона готова передати 25 на 25 у будь-якому складі. Вона вчергове сказала, що цими питанням не опікується, у неї мандату нема. І тому я попросила донести до пана Гризлова, якщо вона цим не займається, тоді хай Мінська група вирішить, а російська сторона погодиться на те, що Україна хоче передати їм їх громадян в обмін на наших політв'язнів", - зазначила вона.

Нагадаємо, вчора Людмила Денісова зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою обговорили питання медичної допомоги пораненим військовополоненим українським морякам.