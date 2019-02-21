Москалькова заявила, що не отримувала звернення щодо стану здоров'я Гриба

Російський омбудсмен пообіцяла знайти звернення Денісової

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Татьяна Москалькова во время разговора в коридоре парламента Греции заявила, что не видела обращение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой относительно состояния здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на видео, опубликованное на странице в Facebook Денисовой.

Москалькова заявила, что не видела соответствующего письма и спросила, когда Денисова его направила. На что украинский омбудсмен ответила, что направила обращение на второй неделе февраля и сказала, что при необходимости продублирует обращения.

"Я сегодня дам поручение найти ваше обращение и направлю его в соответствующие инстанции. Если это письмо есть, мы его поднимем и я приму все необходимые меры", - сказала Москалькова.

Денисова отметила российскому омбудсмену о том, что по результатам обследований Ростовского диагностического центра были сделаны выводы относительно состояния Гриба как российскими, так и украинскими врачами.

"Павел срочно требует хирургического вмешательства и лечения. Не смотря на указанное, украинского врача, который прибыл в Ростов-на-Дону 18 февраля, не было допущено. В свидании отказали даже матери Павла и украинскому консулу. Его состояние невозможно было оценить, ведь судебное заседание не состоялось", - написала Денисова в Facebook.

Напомним, сегодня 21 февраля Денисова и Москалькова провели беседу в коридоре здания Парламента Греции из-за отказа омбудсмена РФ провести официальную встречу.

РБК-Украина писало, что на прошлой неделе украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей до Кирилла Вышинского и украинского политзаключенного Павла Гриба.