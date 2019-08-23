Москалькова розповіла про "велику і серйозну роботу" в Києві

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прокоментувала свій приїзд у Києв, заявивши про "велику роботу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Ми сьогодні проводимо велику і серйозну роботу, яка обов'язково буде розголошена і повідомлена журналістам. Тільки трохи терпіння", - сказала омбудсмен.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Москалькова вирушила з візитом до Києва після інформації про погодження обміну утримуваними.

Візит Москальковой в Київ проходить на тлі повідомлень про підготовку обміну полоненими і утримуваними особами між Росією і Україною. Нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Москва і Київ попередньо домовилися про обмін 33 росіян на 33.

Раніше український адвокат Валентин Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.