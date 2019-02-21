Москалькова скасувала зустріч з Денісовою

У Росії заявляють, що причина в тому, що Денісова зробила "різку заяву" в бік Москалькової

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отменила запланированную на 21 февраля встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

В РФ заявляют, что причина в том, что Денисова сделала "резкое заявление" в сторону Москальковой.

"Ранее запланированная на 21 февраля официальная встреча в Афинах омбудсменов Украины и РФ не состоялась из-за письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева. Москалькова не считает целесообразным продолжать обмен мнениями в формате политизации вопросов прав человека со стороны Денисовой", - сообщили в пресс-службе Москольковой.

В РФ сообщают, что принятие решения о допуске иностранных представителей к гражданам своих государств находится в компетенции ФСИН России.

"Полагаю крайне важным, что вышеуказанным лицам такой доступ был обеспечен, и они смогут донести до мирового сообщества реальную картину происходящих событий, а главное - оказать необходимое содействие людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию", - приводятся в сообщении слова Москальковой.

Отметим, Нина Карпачева была уполномоченным по правам человека на Украине с 1998 по 2012 год.

Напомним, Денисова ехала на встречу с Москальвой для того, чтобы обсудить предоставление медпомощи украинским политзаключенным и военнопленным морякам. Москалькова сообщала Людмиле Денисовой, что трех раненых украинских военнопленных моряков будет направлено на обследование в больницу.