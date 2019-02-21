Москалькова скасувала зустріч з Денісовою

Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

У Росії заявляють, що причина в тому, що Денісова зробила "різку заяву" в бік Москалькової

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова скасувала заплановану на 21 лютого зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

У РФ заявляють, що причина в тому, що Денісова зробила "різку заяву" в бік Москалькової.

"Раніше запланована на 21 лютого офіційна зустріч в Афінах омбудсменів України та РФ не відбулася через листа, в якому Денісова звинуватила Москалькову в тому, що українських моряків відвідала Ніна Карпачова. Москалькова не вважає за доцільне продовжувати обмін думками в форматі політизації питань прав людини з боку Денисової", - повідомили в прес-службі Москолькової.

В РФ повідомляють, що прийняття рішення про допуск іноземних представників до громадян своїх держав знаходиться в компетенції ФСВП Росії.

"Вважаю вкрай важливим, що вищевказаним особам такий доступ був забезпечений, і вони зможуть донести до світової спільноти реальну картину подій, що відбуваються, а головне - надати необхідну допомогу людям, що потрапили в складну життєву ситуацію", - наводяться в повідомленні слова Москалькової.

Зазначимо, Ніна Карпачова була уповноваженим з прав людини на Україні з 1998 по 2012 рік.

Нагадаємо, Денісова їхала на зустріч з Москальвою для того, щоб обговорити надання медичної допомоги українським політв'язням і військовополоненим морякам. Москалькова повідомляла Людмилі Денисовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків буде направлено на обстеження в лікарню.