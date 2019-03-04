Москалькова хоче відвідати суд по Вишинському

Судове засідання відбудеться орієнтовно 20 березня

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова во время встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой 4 марта в Женеве заявила, что хочет посетить судебное заседание по делу главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт российского омбудсмена.

Отмечается, что Денисова сообщила о переводе Вышинского в Киевское СИЗО для рассмотрения апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей.

"Она назвала примерную дату рассмотрения этого дела, - 20 марта - и я сообщила, что хотела бы присутствовать на суде. В любом случае это очень важная информация, ведь Вышинского в течение долгого времени удерживают под стражей просто за выполнение профессиональной деятельности", - сказала Москалькова.

Кроме того, российский омбудсмен поинтересовалась судьбой российских военнослужащих, арестованных в Украине - Александра Баранова и Максима Одинцова.

"Я рада узнать, что мама может посетить Одинцова в Киевском СИЗО, я об этом неоднократно просила, сегодня я ей эту новость сообщу. На мою просьбу сотрудники украинского омбудсмена посетили Баранова и сообщили, что жалоб нет, но здесь наша информация расходится - условия содержания в колонии сложные, была просьба перевести его в другую колонию", - сообщила Москалькова.

РБК-Украина писало, что Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей директора "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 8 апреля 2019.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.