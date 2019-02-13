Україна готова допустити лікарів до Вишинського при умові доступу лікарів до Гриба, - Денісова

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Людмила Денісова провела зустріч з Люком Девінем

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що українська сторона готова забезпечити доступ лікарів до обвинуваченого в державній зраді Кирила Вишинського тільки при можливості синхронного доступу лікарів до українського політв'язня Павлу Гриба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

Відзначимо, сьогодні в Брюсселі пройшов ряд зустрічей.

"Мала можливість поспілкуватися з Люком Девінем, директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства та РФ і Дірком Шубель, начальником відділу РФ Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства і РФ", - написала вона.

За її словами, під час розмови європейські дипломати запевнили, що ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених.

"Вони переконані, що наші моряки мають право на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Також, очікують від РФ надання належної медичної допомоги пораненим і безперешкодного доступу до них консульських співробітників", - повідомила Денисова.

Вона зазначила, що в Брюсселі відбулася зустріч з директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства і РФ Люком Девінем.

"Люк Девінь повідомив мені, що нещодавно його представники зустрілися з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковой. Під час зустрічі йшлося про можливості доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у державній зраді. Українська сторона готова забезпечити ці умови тільки при можливості синхронного доступу лікарів до українського політв'язня Павлу Гриба, який знаходиться в надкритичному стані", - написала Денисова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українському політв'язню Павлу Грибу дозволять зустрітися з українським консулом, але після вироку.