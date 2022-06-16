Шахраї можуть виманювати гроші онлайн: як захиститися від кіберзлочинців
В Україні з початку повномасштабної війни активізувалися інтернет-шахраї. Кіберзловмисники просять надсилати кошти нібито на ЗСУ або виманюють дані банківських карток в українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Громадян закликали повідомляти до кіберполіції та Урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA про злочинців та шахрайські схеми.
"Це важливо робити, щоб фахівці блокували шахрайські схеми та кібератаки в інтернеті й притягали винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Фахівці розробили спеціальні інструкції для розпізнавання шахраїв та пояснили, як захиститися від аферистів в інтернеті.
Схема 1
Знайома людина просить у соцмережах чи месенджері надіслати кошти. У такому випадку існує ризик, що шахраї зламали акаунт особи.
Що робити?
Зв'язатися з людиною через інший канал (телефоном, поштою, іншим месенджером) і запитати про повідомлення;
Якщо знайомий підтвердив, що його зламали, тоді варто:
- розповісти, що її акаунт зламали;
- порадити змінити пароль до месенджера та увімкнути двофакторну аутентифікацію;
- попросити повідомити про інцидент кіберполіцію.
Схема 2
Шахраї можуть поширювати у мережі інформацію про надання фінансової допомоги. Вони можуть називатися установами та банками. Найчастіше повідомлення містять посилання на чат-бот або сайт, де нібито можна дізнатись додаткову інформацію.
Що робити?
- потрібно отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;
- не переходити за сумнівними посиланнями;
- не повідомляти конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін та паролі до онлайн банкінгу тощо);
- якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, потрібно звернутись до банку та заблокувати картку;
- якщо підозрюєте шахрайство - негайно повідомляйте правоохоронців.
Схема 3
Аферисти також часто поширюють повідомлення про евакуаційний рейс за умови передплати.
Як діяти?
- перевіряти інформацію про евакуаційні рейси, гуманітарні коридори необхідно тільки на офіційних ресурсах;
- обирати післяплату перевезень;
- якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму на сайті кіберполіції.
Схема 4
Часто зловмисники можуть "продавати" речі онлайн, яких насправді не існує.
Як діяти?
- купуйте товари та сплачуйте кошти лише на перевірених сайтах;
- у разі сумнівів, надайте перевагу післяплаті;
- для онлайн-шопінгу відкрийте віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати;
- нікому не повідомляйте термін дії картки, CVV та PIN-код;
- при купівлі на платформі оголошень обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи - НЕ переходьте у сторонні месенджери;
- перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс.
Схема 5
Розсилання повідомлень про начебто про збір коштів для військових.
Що робити?
- переказуйте гроші лише через офіційні фонди, благодійні організації або людям, яких ви знаєте особисто і яким довіряєте;
- не переходьте за сумнівними посиланнями;
- не вказуйте на сторонніх ресурсах даних вашої банківської картки.
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