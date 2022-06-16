Шахраї можуть виманювати гроші онлайн: як захиститися від кіберзлочинців

В Україні з початку повномасштабної війни активізувалися інтернет-шахраї. Кіберзловмисники просять надсилати кошти нібито на ЗСУ або виманюють дані банківських карток в українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ .

Громадян закликали повідомляти до кіберполіції та Урядової команди реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA про злочинців та шахрайські схеми.

"Це важливо робити, щоб фахівці блокували шахрайські схеми та кібератаки в інтернеті й притягали винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Фахівці розробили спеціальні інструкції для розпізнавання шахраїв та пояснили, як захиститися від аферистів в інтернеті.

Схема 1

Знайома людина просить у соцмережах чи месенджері надіслати кошти. У такому випадку існує ризик, що шахраї зламали акаунт особи.

Що робити?

Зв'язатися з людиною через інший канал (телефоном, поштою, іншим месенджером) і запитати про повідомлення;

Якщо знайомий підтвердив, що його зламали, тоді варто:

розповісти, що її акаунт зламали;

порадити змінити пароль до месенджера та увімкнути двофакторну аутентифікацію;

попросити повідомити про інцидент кіберполіцію.

Схема 2

Шахраї можуть поширювати у мережі інформацію про надання фінансової допомоги. Вони можуть називатися установами та банками. Найчастіше повідомлення містять посилання на чат-бот або сайт, де нібито можна дізнатись додаткову інформацію.

Що робити?

потрібно отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел;

не переходити за сумнівними посиланнями;

не повідомляти конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін та паролі до онлайн банкінгу тощо);

якщо ж особисту (персональну) інформацію розголошено, потрібно звернутись до банку та заблокувати картку;

якщо підозрюєте шахрайство - негайно повідомляйте правоохоронців.

Схема 3

Аферисти також часто поширюють повідомлення про евакуаційний рейс за умови передплати.

Як діяти?

перевіряти інформацію про евакуаційні рейси, гуманітарні коридори необхідно тільки на офіційних ресурсах;

обирати післяплату перевезень;

якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму на сайті кіберполіції.

Схема 4

Часто зловмисники можуть "продавати" речі онлайн, яких насправді не існує.

Як діяти?

купуйте товари та сплачуйте кошти лише на перевірених сайтах;

у разі сумнівів, надайте перевагу післяплаті;

для онлайн-шопінгу відкрийте віртуальну картку і переказуйте на неї лише суму, необхідну для оплати;

нікому не повідомляйте термін дії картки, CVV та PIN-код;

при купівлі на платформі оголошень обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи - НЕ переходьте у сторонні месенджери;

перевіряйте правильність назви необхідного сайту: один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс.

Схема 5

Розсилання повідомлень про начебто про збір коштів для військових.

Що робити?