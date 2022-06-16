Мошенники могут выманивать деньги онлайн: как защититься от киберпреступников
В Украине с начала полномасштабной войны активизировались интернет-мошенники. Киберпреступники просят присылать средства якобы на ВСУ или выманивают данные банковских карточек у украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Граждан призвали сообщать в Киберполицию и Правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные происшествия CERT-UA о преступниках и мошеннических схемах.
"Это важно делать, чтобы специалисты блокировали мошеннические схемы и кибератаки в интернете и привлекли виновных к ответственности", - говорится в сообщении.
Специалисты разработали специальные инструкции для распознавания мошенников и объяснили, как защититься от аферистов в интернете.
Схема 1
Знакомый человек просит в соцсетях или мессенджере прислать средства. В таком случае существует риск, что мошенники взломали аккаунт человека.
Что делать?
Связаться с человеком через другой канал (телефоном, почтой, другим мессенджером) и спросить о сообщении;
Если знакомый подтвердил, что его сломали, тогда стоит:
- рассказать, что его аккаунт взломали;
- посоветовать изменить пароль к мессенджеру и включить двухфакторную аутентификацию;
- попросить сообщить об инциденте киберполицию.
Схема 2
Мошенники могут распространять в сети информацию о предоставлении финансовой помощи. Они могут называться учреждениями и банками. Чаще всего сообщения содержат ссылки на чат-бот или сайт, где якобы можно узнать дополнительную информацию.
Что делать?
- нужно получать информацию, особенно по поводу финансовых выплат, только из официальных источников;
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- не сообщать конфиденциальной информации посторонним (данные карты, логин и пароли к онлайн банкингу и тому подобное);
- если же личная (персональная) информация разглашена, нужно обратиться в банк и заблокировать карту;
- если подозреваете мошенничество - немедленно сообщайте правоохранителям.
Схема 3
Аферисты также часто распространяют сообщения об эвакуационном рейсе при условии предоплаты.
Как действовать?
- проверять информацию об эвакуационных рейсах, гуманитарных коридорах необходимо только на официальных ресурсах;
- выбирать наложенный платеж перевозок;
- если вы пострадали от мошенничества, заполните форму на сайте киберполиции.
Схема 4
Часто злоумышленники могут "продавать" вещи онлайн, которых на самом деле не существует.
Как действовать?
- покупайте товары и оплачивайте средства только на проверенных сайтах;
- в случае сомнений отдайте предпочтение послеоплате;
- для онлайн-шопинга откройте виртуальную карту и переводите на нее только сумму, необходимую для оплаты;
- никому не сообщайте срок действия карты, CVV и PIN-код;
- при покупке на платформе объявлений обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы - НЕ переходите в сторонние мессенджеры;
- проверяйте правильность названия необходимого сайта: один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый ресурс.
Схема 5
Рассылка сообщений о якобы о сборе средств для военных.
Что делать?
- переводите деньги только через официальные фонды, благотворительные организации или людям, которых вы знаете лично и которым доверяете;
- не переходите по сомнительным ссылкам;
- не указывайте на сторонних ресурсах данные вашей банковской карты.
Напомним, правоохранители разоблачили банду преступников, которая шантажировала семьи воинов ВСУ.
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