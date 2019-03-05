Шахраї від імені НАЗК вимагають у посадовців погашення кредитів

Посадовцям, які зобов'язані подавати декларації, дзвонять невідомі особи

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получило информацию о попытках неизвестных лиц получить от субъектов декларирования личные данные в телефонном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отметили в пресс-службе, под видом проверки деклараций неизвестные лица, представляясь работниками аппарата НАПК, пытаются получить любую информацию о гражданах, на которых распространяется действие закона "О предотвращении коррупции", или членов их семей, требуют погашения кредитов и т.п.

В НАПК обращают внимание, что агентство не требует предоставления никакой информации таким способом. Любые сведения у субъекта декларирования или соответствующего органа запрашиваются уполномоченными лицами агентства в официальной письменной форме почтовым отправлением или электронным письмом.

Кроме того, отмечают в НАПК, решение о проведении полной проверки деклараций принимается на заседании агентства, о чем электронным письмом информируется соответствующий субъект декларирования. Такая информация размещается на официальном веб-сайте агентства.

Как сообщало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.

Напомним, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Мангул дал рекомендации относительно заполнения электронных деклараций.