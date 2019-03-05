Шахраї від імені НАЗК вимагають у посадовців погашення кредитів

Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Посадовцям, які зобов'язані подавати декларації, дзвонять невідомі особи

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало інформацію про спроби невідомих осіб отримати від суб’єктів декларування особисті дані в телефонному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначили в прес-службі, під виглядом перевірки декларацій невідомі особи, представляючись працівниками апарату НАЗК, намагаються отримати будь-яку інформацію стосовно громадян, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції", або членів їх сімей, вимагають погашення кредитів тощо.

У НАЗК звертають увагу, що агентство не вимагає надання жодної інформації в такий спосіб. Будь-які відомості у суб’єкта декларування або відповідного органу запитуються уповноваженими особами агентства в офіційній письмовій формі поштовим відправленням чи електронним листом.

Крім того, зазначають в НАЗК, рішення про проведення повної перевірки декларацій приймається на засіданні агентства, про що електронним листом повідомляється відповідний суб’єкт декларування. Така інформація розміщується на офіційному веб-сайті агентства.

Як повідомляло РБК-Україна, Національне агентство по запобіганню корупції (НАПК) виявило порушення в деклараціях про доходи абсолютної більшості кандидатів у президенти України.

Нагадаємо, голова Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександр Мангул дав рекомендації щодо заповнення електронних декларацій.