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Потужності ВДЕ в Україні можуть збільшитись на 5 ГВт після синхронізації з ENTSO-E, - "ДТЕК ВДЕ"

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Субота 19 лютого 2022 12:22
Потужності ВДЕ в Україні можуть збільшитись на 5 ГВт після синхронізації з ENTSO-E, - "ДТЕК ВДЕ" Фото: гендиректор ДТЕК ВДЕ (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Синхронізація України з європейською енергосистемою ENTSO-E дає потенціал зростання ВДЕ на 5 ГВт нових потужностей до 2030 року.

Про це повідомляє прес-служба "ДТЕК ВДЕ".

Згідно з повідомленням, зараз потужності ВДЕ в Україні становлять 8,5 ГВт, з яких 6,2 ГВт - це сонячна генерація. З урахуванням домашніх СЕС це близько 10 ГВт.

"При синхронізації з ENTSO-E потенціал зростання може становити близько 5 ГВт нових потужностей ВДЕ до 2030 року з урахуванням поступового виведення неефективних блоків ТЕС з експлуатації. А в довгостроковій перспективі, з урахуванням курсу на декарбонізацію, цей потенціал зросте в рази", - наголошують у компанії.

За словами гендиректора компанії Маріса Куніскіса, інтеграція в європейські мережі та нові інвестиції дозволять наблизити ціни "зеленої" енергетики до ринкового рівня.

"У майбутньому ми повинні говорити: "ціна зеленої енергетики", "ціна атомної енергетики" чи "ціна вугільної енергетики". Ми маємо говорити про одне: "ціна електроенергії на ринку". Вона складається з усіх цих факторів і всі вони мають підбиватися до цієї ціни", - зазначив Маріс Куніскіс.

У "ДТЕК ВДЕ" повідомляють, що синхронізація дозволить стабілізувати ринок електроенергії України, дасть потужний поштовх економіці, а також підвищить енергобезпеку країни.

"Водночас це буде можливим лише за належної уваги влади до сектору ВДЕ. Відповідальний підхід держави до розвитку ВДЕ сприятиме більшому обсягу інвестицій у сектор та дозволить здешевлювати вартість позикового капіталу для реалізації проектів", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, 24-26 лютого українська енергосистема працюватиме в ізольованому режимі, що є одним із етапів підготовки країни до приєднання до ENTSO-E. Заходи, які мають на меті синхронізацію енергосистем, планується завершити у 2023 році.

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