Мощности ВИЭ в Украине могут увеличиться на 5 ГВт после синхронизации с ENTSO-E, - "ДТЭК ВИЭ"

Синхронизация Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E дает потенциал роста ВИЭ на 5 ГВт новых мощностей к 2030 году.

Согласно сообщению, сейчас мощности ВИЭ в Украине составляют 8,5 ГВт, из которых 6,2 ГВт - это солнечная генерация. С учетом домашних СЭС это около 10 ГВт.

"При синхронизации с ENTSO-E потенциал роста может составлять около 5 ГВт новых мощностей ВИЭ к 2030 году с учетом постепенного вывода неэффективных блоков ТЭС из эксплуатации. А в долгосрочной перспективе, с учетом курса на декарбонизацию, этот потенциал вырастет в разы", - отмечают в компании.

По словам гендиректора компании Мариса Кунискиса, интеграция в европейские сети и новые инвестиции позволят приблизить цены "зеленой" энергетики до рыночного уровня.

"В будущем мы должны говорить: "цена зеленой энергетики", "цена атомной энергетики" или "цена угольной энергетики". Мы должны говорить об одном: "цена электроэнергии на рынке". Она складывается из всех этих факторов и все они должны подбиваться к этой цене", - отметил Марис Кунискис.



В "ДТЭК ВИЭ" сообщают, что синхронизация позволит стабилизировать рынок электроэнергии Украины, даст мощный толчок экономике, а также повысит энергобезопасность страны.

"В то же время это будет возможным только при надлежащем внимании власти к сектору ВИЭ. Ответственный подход государства к развитию ВИЭ будет способствовать большему объему инвестиций в сектор и позволит удешевлять стоимость заемного капитала для реализации проектов", - отмечается в сообщении.

Напомним, по информации Укрэнерго, 24-26 февраля украинская энергосистема будет работать в изолированном режиме, что является одним из этапов подготовки страны к присоединению к ENTSO-E. Меры, которые имеют целью синхронизацию энергосистем, планируется завершить в 2023 году.