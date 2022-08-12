Потужності морської авіації РФ впали після вибухів на аеродромі в Криму, - розвідка Британії

"Потужності морської авіації флоту РФ зараз значно погіршені. Цей інцидент, ймовірно, змусить російську армію переглянути розуміння загрози. Напевно, Крим нею не сприймається як безпечний тил", - йдеться в зведенні.

Як пише британська розвідка, хоч початкова причина вибухів на Сакському військовому аеродромі не відома, але великі грибоподібні хмари, зафіксовані на відео очевидців, можуть стверджувати про результатом детонації чотирьох незакритих складів боєприпасів.

"Щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 FENCER і три багатоцільових літаки Су-30 FLANKER H були, ймовірно, знищені або серйозно пошкоджені під час вибухів. Аеродром, ймовірно, залишається придатним до експлуатації попри розгром", - йдеться в повідомленні.

У розвідці вважають, що втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для ведення війни, але в основному Саки використовувалися як база для авіації Чорноморського флоту Росії.

Вибухи на аеродромі в Криму

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

Наступного дня в Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев’яти літаків на аеродромі в окупованому Криму, при цьому відповідальності за ці удари українська сторона на себе не брала, до того ж окупанти самі заявляють про так звану "детонацію" та називають різні суперечливі причини вибухів.

Тим часом в СNN називали удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової війни.