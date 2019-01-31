У морському порту Миколаєва сталась пожежа

Фото: місце пожежі (facebook.com/ilianadsns)

Рятувальники ліквідовують загоряння

У миколаївському морському порту на одному з підприємств сталася пожежа у вентиляційній системі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-секретара ГУ ДСНС України у Миколаївській області Ілляни Пацюк.

Як повідомляється, інженер пожежної безпеки підприємства повідомив про пожежу близько 12 години дня.

"До місця події прибули чергові караули 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце пожежі (facebook.com/ilianadsns)

Пацюк зазначила, що пожежу на площі 20 кв. м. було локалізовано о 13.20, а о 13.42 повністю ліквідовано. Наразі тривають роботи по ліквідації пожежі.

Нагадаємо, у Одесі рятувальники 30 січня 2019 року загасили пожежу на території Одеського заводу поліграфичних машин на вулиці Картамишевська 9Б. Вогнеборці локалізували пожежу на площі 400 кв. м об 11:26 та об 11:52 ліквідували. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюються.

Також у Києві 28 січня за адресою вулиця Бориспільська, 9 загорівся Київський радіозавод. Пожежа почалася в одноповерховому цеху, вогонь поширився на площі близько 200 квадратних метрів.

РБК-Україна писало, що у вівторок, 29 січня, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий балон, в результаті вибуху постраждали дві людини.