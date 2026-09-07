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Морской "дрон-авианосец": в Украине показали, как перехватчики "Шахедов" взлетают с моря

14:07 07.09.2026 Пн
2 мин
Как морской дрон-носитель MV11 выводит перехватчик STING в открытое море?
aimg Лев Шевченко
Морской "дрон-авианосец": в Украине показали, как перехватчики "Шахедов" взлетают с моря Фото: морской дрон с перехватчиками (скриншот с видео)
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Дроны-перехватчики STING начали взлетать прямо с борта морского беспилотного носителя MV11 в открытом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Дикие Шершни".

Перехватчики STING запускают прямо с моря

Главное управление разведки Минобороны уже длительное время применяет дроны-перехватчики STING, запускаемые непосредственно из морских дронов "Магура" в открытом море.

Носителем перехватчиков выступает морской дрон MV11: STING размещают в специальных защищенных боксах на его борту, а в нужный момент крышки боксов открываются, высвобождая дроны для перехвата воздушных целей.

В компании подчеркнули, что это еще одно подтверждение возможностей системы Hornet Vision CTRL: дистанционный запуск перехватчика можно производить с любого места — с поля, леса, воды или любой подвижной платформы.

"Можно ли считать это первым украинским авианосцем?", - отметили в Министерстве обороны.

Что известно о носителе MV11

MV11 может нести полезную нагрузку до 2200 килограммов и автономностью до семи дней. На продемонстрированной конфигурации на борту дрона установлено 18 защищенных боксов для перехватчиков, внутри каждый STING фиксируется четырьмя направляющими трубами.

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Дроны-перехватчики STING в последние месяцы становятся все более заметной частью украинской системы противовоздушной обороны. В конце августа их показали на параде беспилотных систем ко Дню Независимости рядом с морским флотом безэкипажных катеров Sea Baby, Magura и Sargan — там впервые публично появился и морской носитель MV11.

Параллельно разработчики наращивают и саму линейку перехватчиков: в начале сентября Силы обороны получили первый реактивный дрон-перехватчик Alexa Spatium, предназначенный для борьбы со скоростными реактивными модификациями "Шахедов".

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