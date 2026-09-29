Морской дрон на 1200 миль и с ракетами НАТО: что известно о новом Vanta 12 от STARK

Что известно о Vanta 12

Vanta 12 предназначена для разведки, наблюдения и противодействия угрозам на море. Длина катера составляет 12 метров, максимальная скорость - до 40 узлов, дальность - до 1200 морских миль (более 2220 километров). Он способен нести до 2 тонн полезной нагрузки и несколько недель непрерывно оставаться в море.

Платформа сочетает в себе автономную навигацию, системы на основе искусственного интеллекта и модульную архитектуру. В зависимости от задачи дрон может оснащаться различными сенсорами и средствами радиоэлектронной борьбы.

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Фото: морской дрон Vanta 12 (STARK)

Вооружение и испытания

На платформу уже интегрировали 10 баражирующих боеприпасов Cascade собственной разработки STARK и произвели их пуски. Кроме того, Vanta 12 оснастили четырьмя управляемыми противокорабельными ракетами Sea Venom производства MBDA, уже находящимися на вооружении сил НАТО.

Таким образом, катер может вести разведку, патрулировать акваторию и отслеживать потенциальные угрозы, а также применять средства поражения.

Возможности Vanta 12 продемонстрировали во время REPMUS - крупнейших учений НАТО с роботизированными и безэкипажными морскими системами. Катер успешно выполнил ряд миссионерских сценариев во взаимодействии с пилотируемыми и безэкипажными платформами.

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Фото: морской дрон Vanta 12 (STARK)

Почему в компании говорят о гибридных угрозах

Рост спроса на безэкипажные морские системы в STARK связывают с усилением гибридных угроз от рисков для подводных кабелей и энергетических объектов до использования гражданских судов для разведки. Особенно актуальны такие вызовы для Северного и Балтийского морей, где сосредоточена критически важная для Европы энергетическая и подводная цифровая инфраструктура.

"Vanta 12 позволяет длительно сохранять присутствие в море, вести разведку и быстро реагировать на подозрительную активность. Такие системы позволяют усиливать контроль морского пространства без необходимости увеличивать количество кораблей с экипажами", - отметил COO STARK Ukraine Максим Черкис.

По его словам, гибридные угрозы сложны тем, что часто не имеют очевидного момента начала.

"Подозревающая активность возле кабеля или энергетического объекта сама по себе еще не означает атаку, но ее важно вовремя заметить, проследить за развитием ситуации и иметь возможность быстро отреагировать. Поэтому для защиты критической инфраструктуры все важнее постоянное присутствие и наблюдение на море", - добавил Черкис.

Для масштабирования производства семейства Vanta STARK сотрудничает с немецким Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG). Партнеры планируют расширить промышленную базу производства платформ в Германии и других странах Европы.

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