Ситуація на Півдні: ворог хоче вийти на адміністративні кордони Херсонської області

Російські окупанти намагаються вести оборонні дії на тимчасово зайнятих рубежах Херсонської та Миколаївської областей, а також здійснюють підготовку, імовірно, до виходу на адміністративні межі Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Оперативного командування " Південь ".

"Обстановка в зоні відповідальності сил охорони та оборони півдня України стабільно напружена. На Херсонщині і Миколаївщині противник продовжує оборонні дії на зайнятому рубежі, підтягує та переформатовує сили, імовірно готуючись до виходу до адмінмеж Херсонської області", - повідомляє "Південь"

Уточнюється, що населені пункти, які перебувають під контролем окупантів, загарбники покривають артилерійсько-мінометними обстрілами, чинячи вогневий та психологічний тиск на мирне населення, залякуючи та схиляючи до сприйняття окупаційної влади. Також триває пропаганда референдуму та створення псевдореспубліки.

"Водночас тривають ракетні та авіаційні удари по Миколаєву. О 5-й ранку зафіксовано влучання в житловий багатоквартирний будинок, унаслідок вибуху пошкоджено тролейбусну лінію електропередач, зруйновано заклад громадського харчування, пошкоджено продуктовий магазин та офіс приватного підприємця. Втрат серед цивільного населення немає", - уточнюють в ОК.

Там зазначають, що українські ракетно-артилерійські підрозділи вночі вразили 13 цілей противника. У районі Олександрівки знищено ворожий танк Т-72 та дві БМП. Втрати живої сили ворога становили 15 рашистів.

"У Чорноморській операційній зоні та в Одеському регіоні продовжується перебування корабельної групи ворожого флоту, що зберігає загрозу ракетних ударів по всій території України", - наголошують військові.

Вони додають, що в рамках посилення заходів протидиверсійної роботи та з метою недопущення масових скупчень людей і провокацій на Великодні свята сили охорони та оборони – поліція, територіальна оборона, Національна гвардія, Збройні сили – забезпечуватимуть порядок і спокій.