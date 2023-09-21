Морские пехотинцы уничтожили вражескую пушку "Гиацинт-Б" (видео)

По его словам, это результат работы артиллеристов морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Они обнаружили и уничтожили замаскированную вражескую 152-мм пушку 2А36 "Гиацинт-Б".

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.

Издание "Важные истории" пишет, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двух.