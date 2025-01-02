Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР

Сбитие вертолета Ми-8

До этого было известно об одном сбитом российском вертолете Ми-8. Как сообщалось ранее, 31 декабря, украинские разведчики уничтожили российский вертолет Ми-8. Впервые в мире операция была проведена с помощью ударного морского дрона Magura V5.

Как позже рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали российские воздушные цели. Однако тогда российская техника все же "дотягивала" до береговой линии, хоть и была подбита. А 31 декабря российский вертолет Ми-8 был сбит и упал в воду.

Отметим, что о сбитии российского вертолета сообщили и в Генштабе ВСУ при подсчете потерь за 31 декабря. На данный момент с начала масштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны "приземлили" 330 российских вертолетов.

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