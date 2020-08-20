Фото: пляж (РБК-Україна)

Але на трьох київських пляжах купатись дозволено

У Києві заборонено купатись на 10 пляжах, там вивішено червоні прапори - "купатися заборонено". Втім, на трьох київських пляжах купатись дозволено.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зелені прапори вивішено на пляжах "Троєщина", "Галерний" та "Вербний". Жовтий прапор на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.

Заборонено купатись на пляжах:

"Венеція";

"Веселка";

"Дитячий";

"Золотий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Райдуга";

"Тельбін";

"Центральний";

"Чорторий".

Нагадаємо, головне управління Держпродспоживслужби в Києві виявило кишкову паличку на 11 пляжах столиці.

Зазначимо, в кінці липня через невідповідність санітарним нормам було заборонено купатися на всіх пляжах Києва.