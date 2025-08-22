RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия покинула арбитраж по инциденту с захватом украинских кораблей

Фото: в Москве говорят о якобы "нарушениях" в разбирательстве (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

В России заявили о выходе из арбитражного процесса, инициированного из-за захвата трех украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в 2018 году.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Telegram Министерства иностранных дел РФ.

В Москве объяснили, что покинули арбитражный процесс по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года по ряду причин. В частности, в РФ заявили про якобы "грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала".

В МИД России напомнили, что в прошлом году добились отвода двух из пяти арбитров из-за подписания ими декларации с осуждением действий РФ. Также там пожаловались, что следующие арбитры были избраны без участия российской стороны и выступали с "антироссийскими заявлениями".

"В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса. Никакие решение таких "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией", - заявляют в ведомстве.

Захват украинских кораблей в 2018 году

Напомним, что 25 ноября 2018 года у берегов оккупированного Крыма российские пограничники обстреляли и захватили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Их обвинили в незаконном пересечении границы России, что наказывается ограничением свободы на срок до шести лет. Украина считает инцидент нарушением иммунитета военных кораблей.

В связи с этим в апреле 2019 года Министерство иностранных дел Украины направило иск против РФ в международный арбитраж в Гааге.

Также отметим, что в мае 2019 года Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по украинским морякам.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года обязал Россию немедленно освободить всех моряков и дать им возможность вернуться в Украину, а также вернуть корабли.

