Россия покинула арбитраж по инциденту с захватом украинских кораблей

В Москве объяснили, что покинули арбитражный процесс по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года по ряду причин. В частности, в РФ заявили про якобы "грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала".

В МИД России напомнили, что в прошлом году добились отвода двух из пяти арбитров из-за подписания ими декларации с осуждением действий РФ. Также там пожаловались, что следующие арбитры были избраны без участия российской стороны и выступали с "антироссийскими заявлениями".

"В этой ситуации Россия вынуждена выйти из процесса. Никакие решение таких "арбитров" не будет иметь юридической силы и не будет признано Российской Федерацией", - заявляют в ведомстве.