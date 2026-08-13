Морская блокада Украины не остановила экспорт: как "Интерпайп" изменил логистику

В "Интерпайпе" отметили, что в конце июля враг своими ракетно-дроновыми атаками заблокировал работу украинских морских портов Одесщины и Николаевщины, что фактически сделало невозможным экспорт продукции из них.

Несмотря на эти новые логистические сложности, компания продолжает доставлять продукцию своим клиентам на мировых рынках.

Решение "Интерпайп" для сохранения экспорта

Как пояснил заместитель операционного директора по обеспечению закупок и логистики компании Алексей Яновский, большинство потребителей группы находятся в Европе. Поэтому, чтобы доставить им продукцию в конкретный день недели в определенный час, по принципу just-in-time компания использует грузовой автомобильный транспорт.

"Конечно, сейчас на стоимость этой логистики оказывают давление дефицит топлива и, соответственно, рост цен на это топливо. Но эта проблема, очевидно, более решаема, чем блокада портов", - отметил он.

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В то же время, прекращение работы морских портов Одесщины негативно повлияло на экспорт в Северную Америку и на Ближний Восток. Однако, благодаря опыту предыдущих лет, "Інтерпайп" оперативно переориентировал отгрузку для клиентов на этих рынках в один из портов Европы.

"Как компания-экспортер, "Интерпайп" имеет огромную карту продаж. Наши основные клиенты находятся вне Украины, поэтому задача службы логистики - искать решение, как доставить груз клиенту. Пока мы с этим справляемся", - подытожил Яновский.