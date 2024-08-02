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Морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском (видео)

Фото: морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском Харьковской области. Оккупантам не удалось спрятаться от дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Ко дню "ведеве" публикуем ликвидацию штурмовой группы российских десантников 83-отшбр под Волчанском", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, разведчики и воины черного батальона николаевских морпехов встретили "спецов" гранатами, после чего "оккупанты ранеными отошли к своим норам, где их гостеприимно ждали ударные дроны".

Потери РФ в Украине

По данным на 2 августа, украинские военные атаковали четыре пункта управления оккупантов.

Кроме того, ВСУ ударили по двум районам сосредоточения личного состава РФ. Также фиксировались удары по средству ПВО, радиолокационной станции.

Добавим, что за сутки Россия потеряла на войне в Украине 1100 военных и 42 артиллерийские системы.

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