Морпехи уничтожили штурмовую группу десантников РФ под Волчанском (видео)

Потери РФ в Украине

По данным на 2 августа, украинские военные атаковали четыре пункта управления оккупантов.

Кроме того, ВСУ ударили по двум районам сосредоточения личного состава РФ. Также фиксировались удары по средству ПВО, радиолокационной станции.

Добавим, что за сутки Россия потеряла на войне в Украине 1100 военных и 42 артиллерийские системы.

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