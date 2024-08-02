Силы обороны нанесли удары по четырем пунктам управления врага: ситуация на фронте

Украинские военные атаковали четыре пункта управления врага. Кроме того, ВСУ ударили по двум районам сосредоточения личного состава РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На фронте за минувшие сутки зафиксировано 127 боевых столкновений. Треть из них - на Покровском направлении.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средству ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции подразделений ВСУ. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении украинские войска отбили шесть атак оккупантов недалеко от Макеевки и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражены 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Клещиевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении при поддержке авиации враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 53 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг пытался прорвать оборону украинских войск семь раз.

На Времивском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций недалеко от Водяного Донецкой области.

На Ореховском направлении тоже произошло две вражеские атаки в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.