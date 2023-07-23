Более 4 тысяч оккупантов, 25 ракет и 138 дронов: потери РФ в Украине за неделю

За неделю, с 17 по 23 июля, украинские военные ликвидировали 4280 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 25 ракет и 138 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Общие боевые потери противника на 17-23.07 ориентировочно составили:

личного состава 4280 человек ликвидировано,

танков - 44 ед,

боевых бронированных машин - 79 ед,

артиллерийских систем - 177 ед,

РСЗО - 16 ед,

средств ПВО - 26 ед,

самолетов - 0 ед,

вертолетов - 0 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 138,

крылатых ракет – 25,

кораблей /катеров - 0 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 128 ед,

специальной техники - 30.

Потери РФ в Украине

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241 960 единиц живой силы.

При этом, по данным росСМИ, к концу мая 2023 года на войне против Украины погибло около 47 тысяч российских мужчин в возрасте до 50 лет. Для подсчета этих потерь использовали только открытые данные.

Согласно рейтингу Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.