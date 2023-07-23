Более 4 тысяч оккупантов, 25 ракет и 138 дронов: потери РФ в Украине за неделю
За неделю, с 17 по 23 июля, украинские военные ликвидировали 4280 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить 25 ракет и 138 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 17-23.07 ориентировочно составили:
- личного состава 4280 человек ликвидировано,
- танков - 44 ед,
- боевых бронированных машин - 79 ед,
- артиллерийских систем - 177 ед,
- РСЗО - 16 ед,
- средств ПВО - 26 ед,
- самолетов - 0 ед,
- вертолетов - 0 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 138,
- крылатых ракет – 25,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 128 ед,
- специальной техники - 30.
Потери РФ в Украине
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 630 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241 960 единиц живой силы.
При этом, по данным росСМИ, к концу мая 2023 года на войне против Украины погибло около 47 тысяч российских мужчин в возрасте до 50 лет. Для подсчета этих потерь использовали только открытые данные.
Согласно рейтингу Global Firepower, потери России в войне в Украине являются наибольшими потерями в любой войне со времен Второй мировой. В частности, РФ потеряла в Украине войско, как у 16 армий стран НАТО.
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