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Російські морпіхи відмовляються повертатися до України: в ГУР назвали цифри

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Україна, Неділя 31 липня 2022 14:16
Російські морпіхи відмовляються повертатися до України: в ГУР назвали цифри Фото: представник ГУР Вадим Скибіцький (uacrisis.org)
Автор: Наталія Гурковська

200 морпіхів 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії відмовилися повертатись на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Що стало негативним для російського командування? Те, що порядка двохсот військовослужбовців 810-ої бригади відмовилися знову повертатися територію півдня України. І це виникла така суттєва проблема, яка, за нашими даними, і затянула процес відновлення і бойового злагодження батальйонно-тактичної групи, які проводилися в травні місяці", - розповів він.

За його словами, попри це, БТГр була сформована, вона зараз перебуває на півдні нашої країни і веде бойові дії. До того ж Скібіцький додав, що бойовий потенціал, бойовий досвід, ті спеціальності, які є критичними для таких підрозділів, "вони на сьогоднішній день відсутні".

"Сама 810-та бригада, і її основне завдання - це проведення морських, штурмових наступальних операцій і просто штурмових дій. А, відповідно, якщо не буде підготовлених фахівців, якщо не буде чіткого злагодження підрозділу, то бойовий потенціал цієї БТГр, та і всієї бригади, він зменшується", - наголосив представник ГУР.

Нагадаємо, до цього ГУР опублікувало список військовослужбовців 34 бригади управління (військова частина 29202) міста Владикавказ, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Також раніше українські розвідники оприлюднили персональні дані десантників Білорусі.

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