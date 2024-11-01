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Морпехи РФ в Крыму платят командирам, чтобы не воевать в Курской области, - "АТЕШ"

Фото: морпехи РФ в Крыму платят командирам, чтобы не воевать в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские морпехи в Крыму платят командирам, чтобы не ехать воеевать в Курскую область. Командование пытается скрыть данные о потерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент из 810-й бригады морской пехоты сообщает, что в пункте постоянной дислокации части в Севастополе фиксируются кадровые проблемы из-за отправки большей части личного состава в Курскую область", - говорится в сообщении.

По данным партизан, часть почти ежедневно поступают сообщения о новых "двухсотых", ликвидированных в Курской области, а командование бригады пытается скрыть факты гибели военных, но, как и ожидалось, это не удается.

"Военные в части находятся в низком моральном состоянии из-за постоянной гибели товарищей и всеми способами пытаются остаться в Крыму. Из-за этого ряд командиров требует взятку от подчиненных, чтобы предоставить отсрочку и избежать срочной отправки в зону боевых действий", - отмечают в "АТЕШ".

Те, кто откупился и смог остаться на базе, создают видимость активной деятельности, занимаясь установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику.

 

 

Что известно о 810-й бригаде морпехов РФ

810-я бригада морской пехоты РФ, которая базируется во временнно оккупированном Севастополе (Крым) участвует в войне в Украине на Курском направлении. Еще в июне партизаны получили документы оккупантов из 126-й и 810-й бригад Крыма.

Примечательно, что именно по 810-й бригаде Силы обороны Украины нанесли удар в ноябре 2023 года. Этот удар в ВСУ назвали местью за 128-ю бригаду, по которой захватчики нанесли удар в начале ноября того же года. Тогда 128-ю бригаду, которая дислоцировалась в прифронтовом селе в Запорожской области, собрали для награждения ко Дню ракетных войск и артиллерии ВСУ.

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