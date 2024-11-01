Морпехи РФ в Крыму платят командирам, чтобы не воевать в Курской области, - "АТЕШ"

"Агент из 810-й бригады морской пехоты сообщает, что в пункте постоянной дислокации части в Севастополе фиксируются кадровые проблемы из-за отправки большей части личного состава в Курскую область", - говорится в сообщении.

По данным партизан, часть почти ежедневно поступают сообщения о новых "двухсотых", ликвидированных в Курской области, а командование бригады пытается скрыть факты гибели военных, но, как и ожидалось, это не удается.

"Военные в части находятся в низком моральном состоянии из-за постоянной гибели товарищей и всеми способами пытаются остаться в Крыму. Из-за этого ряд командиров требует взятку от подчиненных, чтобы предоставить отсрочку и избежать срочной отправки в зону боевых действий", - отмечают в "АТЕШ".

Те, кто откупился и смог остаться на базе, создают видимость активной деятельности, занимаясь установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику.