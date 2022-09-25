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Морпехи за сутки уничтожили две пушки, "Акацию" и склад бронетехники оккупантов

Фото: морпехи уничтожили две пушки и вражеский склад (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морпехи за последние сутки в составе других подразделений ВСУ атаковали врага. Защитники уничтожили склад с автомобильной бронетехникой оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.

Морпехи из артиллерии атаковали позиции российских войск. В результате чего украинским бойцам удалось нанести значительные потери врагу.

"Наши воины уничтожили 2 пушки с обслугой и боекомплектом, самоходную гаубицу "Акация" и склад с автобронетехникой. Окончательные потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 400 оккупантов. Всего Россия потеряла уже более 56 700 своих военных.

По данным Института изучения войны (ISW), оккупанты усиливают атаки на востоке Украины, однако на юге у врагов проблемы с логистикой.

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