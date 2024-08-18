В Курской области украинские десантники затрофеили новейший танк россиян Т-90М (видео)

Украинские десантники в ходе операции в Курской области затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Россияне оставили его без боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Как рассказали десантники, танк стал их трофеем во время рейда в Курской области. При этом сами россияне в панике покинули боевую машину без боя, предварительно доведя до технической неисправности.

"Десантники 80-ки быстро оценили и освоили "аналоговетную" технику, отремонтировали, завели и теперь машина войны, будет уничтожать своих создателей на стороне Украины", - подписано видео.

Т-90М – это современный российский основной боевой танк, модернизированная версия серии Т-90, появившаяся в начале 1990-х годов. Т-90М стал преемником танка Т-90А.

Основным оружием Т-90М является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, которая позволяет стрелять разными типами снарядов, включая управляемые ракеты, что значительно увеличивает точность стрельбы на больших расстояниях. Кроме того, танк оснащен автоматом зарядки, что ускоряет процесс подготовки пушки к стрельбе.

Т-90М имеет комбинированную броню с использованием динамической защиты "Релект", которая эффективно противостоит кумулятивным боеприпасам и бронебойным подкалиберным снарядам. Этот комплекс защиты значительно улучшен по сравнению с предыдущими версиями танка.

Операция ВСУ в Курской области

Украинские Силы Обороны проводят активную операцию на территории Курской области РФ, начавшуюся с начала августа 2024 года. С начала операции Украина взяла под свой контроль 82 населенных пункта, захватила в плен тысячи российских военных и уже уничтожила два моста через реку Сейм.

Детальнее о том, может ли Курский прорыв заставить РФ ускорить обмен пленными - в материале РБК-Украина.

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