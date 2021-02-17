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Морози відступають з України: стало відомо коли

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 12:15
Морози відступають з України: стало відомо коли Фото: людина взимку (pixabay.com)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україну йде потепління. З кінця тижня на більшій частині країни очікується плюсова температура.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, морози почнуть відступати з неділі, 21 лютого. У цей день на заході та півдні температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +5 градусів, на Закарпатті +4+6. У центральних областях стовпчики термометра покажуть 0+2 градуси, у Полтавській і Дніпропетровській області від +1 до -2 градусів. У східних і північних регіонах від 0 до -3. Вночі температура повітря в середньому становитиме -4-6 градусів.

Сніжна погода збережеться лише у Харківській, Луганській і Донецькій областях - там очікується невеликий сніг, вночі і вдень.

Морози відступають з України: стало відомо коли

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують снігопади в західних і центральних областях. Температура повітря вдень становитиме від -11 до +1 градуса. Вночі місцями стовпчики термометрів опустяться до -23.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні різко зміниться в останній тиждень лютого. Температура підвищиться до плюсових показників, а в деяких областях очікується потепління до +10 градусів.

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