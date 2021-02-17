Морози відступають з України: стало відомо коли

Так, морози почнуть відступати з неділі, 21 лютого. У цей день на заході та півдні температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +5 градусів, на Закарпатті +4+6. У центральних областях стовпчики термометра покажуть 0+2 градуси, у Полтавській і Дніпропетровській області від +1 до -2 градусів. У східних і північних регіонах від 0 до -3. Вночі температура повітря в середньому становитиме -4-6 градусів.

Сніжна погода збережеться лише у Харківській, Луганській і Донецькій областях - там очікується невеликий сніг, вночі і вдень.