Морози відступають з України: стало відомо коли
В Україну йде потепління. З кінця тижня на більшій частині країни очікується плюсова температура.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Так, морози почнуть відступати з неділі, 21 лютого. У цей день на заході та півдні температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +5 градусів, на Закарпатті +4+6. У центральних областях стовпчики термометра покажуть 0+2 градуси, у Полтавській і Дніпропетровській області від +1 до -2 градусів. У східних і північних регіонах від 0 до -3. Вночі температура повітря в середньому становитиме -4-6 градусів.
Сніжна погода збережеться лише у Харківській, Луганській і Донецькій областях - там очікується невеликий сніг, вночі і вдень.
Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують снігопади в західних і центральних областях. Температура повітря вдень становитиме від -11 до +1 градуса. Вночі місцями стовпчики термометрів опустяться до -23.
Раніше повідомлялося, що погода в Україні різко зміниться в останній тиждень лютого. Температура підвищиться до плюсових показників, а в деяких областях очікується потепління до +10 градусів.