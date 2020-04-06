Морози вночі і до +17 вдень: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні у понеділок, 6 квітня, буде теплою і без опадів, на заході повітря прогріється до +17 тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Фото: погода в Україні на 6 квітня (meteo.gov.ua)

У всіх регіонах країни погода буде приблизно однаковою, лише на заході буде відчуватися більше тепла. Вдень від +11 до +14 очікується на півночі й сході і від -1 до +3 вночі, опадів не очікується.

У центрі та на півдні від +11 до +15 вдень. Вночі очікуються заморозки, стовпчики термометрів покажуть від -1 до +3 тепла.

На заході країни буде тепліше - від +12 до +17, однак також очікуються заморозки вночі до -1 градуса. Опадів не очікується.

Вітер по всій Україні від 3 до 8 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області

Фото: погода у Києві на 6 квітня (meteo.gov.ua)

У Києві сьогодні очікується від +12 до +14 градусів тепла з можливими заморозками вночі. В області ситуація подібна, на півночі температура може опуститися до -2 вночі.

РБК-Україна писало, що погода в Україні найближчими днями буде не дуже теплою і за прогнозами, в країну зайде чергове похолодання. Однак холод буде дуже коротким і вже на наступному тижні в Україну увірветься справжня весняна погода і тепло.

Також повідомлялося, що початок 2020 року в Києві виявилося найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура на 6,4 градуса перевищила норму.