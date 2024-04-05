Морозовск, Ейск и Энгельс. В России массированно взрывалось в трех городах с аэродромами

Как отчиталось Минобороны России, этой ночью их ПВО якобы "сбила" 53 беспилотника в таких регионах:

над Ростовской областью - 44;

над Краснодарским краем - 6;

над Саратовской областью - 1;

над Курской - 1;

над Белгородской - 1.

При этом в трех городах, среди вышеуказанных российских регионов, раздавались взрывы именно там, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Морозовск

Так, в Ростовской области, как пишут российские паблики, под атаку попал военный аэродром в Морозовске. Власти региона этого не подтверждали. Но сообщили о прилете по подстанции и отключении света.

Примечательно, что этот город, расположенный в 300 км от Украины, ночью первым попал под удар. Очевидцы насчитали более 60 взрывов. Отметим, что рядом с Морозовском находится военный аэродром, где базируется российский 559-й "гвардейский бомбардировочный авиационный полк".

OSINT-исследователь MT Anderson сообщал, что 4 апреля на авиабазе в Морозовске были размещены 26 истребителей Су-34 и три самолета Су-35, запускающие авиационные бомбы по Украине.

Фото: российская авиация на аэродроме Морозовск 4 апреля (twitter.com/MT_Anderson)

По данным из открытых источников, на этом аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-24М.

Ейск

В городе Ейск Краснодарского края, который находится в 150 км от Украины, громко было около 03:00. Там насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Местные Telegram-каналы пишут, что над городом якобы "работала российская ПВО".

Кроме громких взрывов, в Ейске слышали также звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка. Отметим, что в западной части города находится крупный аэродром ВМФ РФ, где дислоцируется 959-й бомбардировочный авиаполк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии. Вооружение полка состоит из фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Еще в октябре 2022 года аналитики показали, что аэродром интенсивно используется российскими военными и из-за близкого расположения к Украине (расположен в 150 километрах от линии боевого столкновения на запорожском направлении) - служит как передовая воздушная база оккупантов - на ней в первый год полномасштабной войны было Су-34, не менее 7 Су-25, по два Ил-38, Ан-26, Су-30СМ, Ту-134УБЛ, Ан-72⁣, а также один Бе-200ЧС.

Аэродром в Ейске применяют для выполнения боевых задач подразделения тактической авиации 4 армии ВВС РФ. Известно, что авиация именно с этого аэродрома выполняла бомбардировки Мариуполя.

Энгельс

В Саратовской области писали о взрывах в Энгельсе (расстояние от Украины около 700 км), где находится база стратегических бомбардировщиков. Местные власти утверждают, что "попаданий нет". Очевидцы же утверждают, что около пяти часов слышали звуки стрельбы, затем раздался мощный взрыв. После чего включилась сирена.

Отметим, что это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. На авиабазе с официальным названием "Энгельс-2" дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

С началом российского вторжения в Украину "Энгельс-2" стал одним из российских аэродромов, который используется для нанесения ракетных ударов по территории Украины.