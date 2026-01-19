Морозы отступают: когда в Украине начнет теплеть и где будет плюс

В ближайшее время погода в Украине еще будет морозная. Однако уже на этой неделе ситуация может измениться - придет потепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию, обнародованную начальницей отдела взаимодействия с медиа Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой во время брифинга.
Эксперт рассказала, что сейчас на погоду на территории Украины влияет антициклон.
"И именно он обеспечивает нам вот такую вот достаточно спокойную однообразную погоду с полем высокого... атмосферного давления... Это когда у нас - более ясное небо, без осадков", - объяснила Птуха.
Она уточнила, что антициклон влияет на нас "с северо-востока и в сочетании с холодной воздушной массой".
"Вот такие мы имеем зимние антициклоны. Достаточно классическая ситуация, когда сочетается антициклон вместе с холодной арктической воздушной массой, и имеем вот такие морозы", - отметила специалист.
Она напомнила, что наиболее интенсивными они были (и до сих пор "еще немного продолжаются") по северной части территории Украины.
"Интенсивностью 15-20 градусов было. Кое-где в ночные часы спускалась температура местами по северным областям опять же до 22-23 (градусов мороза, - Ред.). По границе на северо-востоке даже местами 25 градусов мороза в ночные часы было", - поделилась данными Птуха.
Представительница УкрГМЦ рассказала, что в течение ближайших нескольких дней - ориентировочно до 22 января - позиции антициклона с северо-востока еще будут удерживаться.
"Он обеспечивает все еще такую морозную погоду", - уточнила синоптик.
При этом "определенное ослабление морозов", по ее словам, можно ожидать после четверга, 22 января.
"До 22 (января, - Ред.) у нас по северным областям, плюс также Винницкая область, - ночные минусы остаются в пределах 12-17 градусов мороза. Кое-где - вот именно по северо-восточным областям, Черниговщина, Сумщина - может спускаться (температура воздуха, - Ред.) опять же до 20 (градусов мороза, - Ред.)", - рассказала специалист.
Между тем в дневные часы - по северным областям - "температура все еще 6-11 мороза сохраняется".
"Остальные области - ночью 8-13, а в дневные часы 3-8 градусов мороза", - сообщила Птуха.
Она напомнила, что "немного теплее у нас всегда - это Закарпатье, крайний юг Украины".
"Там дневные максимумы уже иногда могут переходить к нулю и даже немного выше, буквально на 1-2 градуса", - отметила представительница УкрГМЦ.
Птуха сообщила, что начиная с 22 числа по погоде "уже есть определенные изменения".
"Во-первых, они будут отображаться в том, что по правобережью Украины уже могут влиять такие атмосферные фронты", - объяснила она.
Учитывая это, начиная с 23 января в западных областях и на юго-востоке Украины может быть "немного снега".
"И за счет этого мы уже видим, что немного изменения в атмосфере будут происходить. И определенные такие повышения температуры", - добавила синоптик.
В то же время она подчеркнула, что пока речь не идет, к сожалению, "о тепле". Только об "ослаблении морозов".
"И вот начиная с 23 числа уже ночные минимумы по северным областям (там у нас было ночью 12-17) будут уже 5-11. То есть это - ощутимое такое послабление по сравнению с тем, что мы имеем сейчас", - объяснила эксперт.
Дневная температура воздуха ожидается тем временем в пределах 1-7 градусов мороза, что для зимы "также уже достаточно умеренный" показатель.
"Можно сказать, комфортный", - добавила Птуха.
То есть "послабление", по сравнению с теми температурами, которые есть сейчас, "уже ощутимое будет".
"По южным областям и по Закарпатью - после 23-го (января, - Ред.) там уже будет, особенно в дневные часы, переходить температура на плюсовые значения - до +3 там уже будем иметь", - сообщила специалист.
В завершение она отметила, что именно плюсовая температура на большей части Украины пока не ожидается.
"Именно с плюсовой температурой... то пока, после 25 числа (января, - Ред.), она в дневные часы может быть по Закарпатью и в южных регионах. Остальные области все же остаются у нас с минусами, но уже менее интенсивными. Ну, это уже, в принципе, также положительная тенденция", - подытожила Птуха.
