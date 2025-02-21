RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Мороз не теряет оборотов. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 22-23 февраля в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На выходных, 22-23 февраля, в Украине будет сухо и морозно. Причем мороз не планирует спадать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Суббота, 22 февраля

В субботу, 22 февраля, в Украине будет сухо, дождей и снега не ожидается. При этом мороз, особенно ночью, достигнет значительных показателей.

Максимально ночью мороз будет на уровне -17 градусов, в Сумской области. Не менее холодно ночью будет в Харьковской и Черниговской областях, -15 и -16 градусов соответственно. Теплее всего ночью будет в Крыму, до -8 градусов.

Днем мороз сохранится. Холоднее всего будет в Донецкой и Луганской областях, до -9 градусов. "Плюсы" днем покажутся на западе, максимально на Закарпатье +2...+4 градусов.

В Киеве без осадков, днем -6...-4, ночью до -14 градусов.

Погода в Украине 22 февраля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, снег все же зайдет в Украину. Он пройдет в Крыму, Донецкой, Луганской, Харьковской областях.

Пасмурно будет в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях. Мороз ночью максимально опустится до -18, в Харьковской области. Не менее холодно будет в Полтавской и Сумской областях - -17, -16 градусов.

Днем "плюсов" будет больше, чем в субботу, особенно на западе. +2...+4 градусов ожидаются не только на Закарпатье, но и на Прикарпатье.

В Киеве без осадков, ночью до -13 градусов, днем в пределах -1...-3 градусов.

Погода в Украине 23 февраля (meteo.gov.ua)

Погода в Украине

Прогнозируемое некоторыми экспертами потепление в Украине предвидится. Однако сначала украинцам нужно пережить волну похолодания.

Отметим, зима в Украине наверстывает и компенсирует предыдущие теплые месяцы. При этом снега этой зимой достаточно мало. Ранее РБК-Украина писало, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве