Украинцев призывают не ходить в горы из-за лавинной опасности

В высокогорье Ивано-Франковской области 2-4 декабря ожидается значительная снеговластная опасность. Гражда просят не ходить в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Спасатели обратились к туристам с просьбой учитывать погодные условия и не ходить в горы.

"2-4 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков. К тому же среднемесячная температура ноября в столице составила +3,1°С, что выше климатической нормы на 0,5°С.

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