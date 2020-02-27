Мороз: Гончарук - найменш професійніший прем'єр в українській політиці

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук один із найбільш нефахових і непідготовлених з тих, що були в українській політиці. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Мороз в ефірі телеканалу ZIK.

"В Раді поки не розглядали відставку Кабміну, хоча всі про неї зараз говорять. Якщо вірити президентові, то Гончарук повинен залишитися. Для мене, як українця і народного депутата, заміна Гончарука була б позитивним кроком. Тому що такого непрофесіонала, як він, я не зустрічав за свої 52 роки", - заявив парламентарій.

За його словами, всі реформи Кабміну є провальними, і вони не покращують життя людей, а навпаки - погіршують.

"В країні одна говорильня. Влада весь час обіцяє і нічого не робить. Замість реальних змін в економіці - у нас згубна медична реформа та намагання продати землю. Прем'єр сьогодні не може навести порядок в країні. А після тих образливих слів, що Гончарук сказав на адресу президента, він взагалі повинен був піти у відставку", - додав народний депутат.

Політик упевнений, що у владу повинні прийти професіонали з досвідом управління.

"Чи буде Сергій Тігіпко хорошим прем'єр-міністром? Одне можна сказати точно: він буде однозначно кращим прем'єром, ніж Гончарук. У влади явний кадровий дефіцит. Потрібно залучати досвідчених професіоналів, людей, які працювали у владі. Нашу країну потрібно вивести з глухого кута, з усіх цих "реформ". Вважаю, що справжні, потрібні країні реформи повинні бути звернені в першу чергу до людей, які живуть на лінії розмежування", - резюмував Володимир Мороз.

Нагадаємо, 25 лютого з'явилася інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначення на його місце бізнесмена і колишнього члена уряду Миколи Азарова Сергія Тігіпка.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента підтвердили факт зустрічі Володимира Зеленського з віце-прем'єром часів Віктора Януковичем Сергієм Тігіпком щодо роботи в уряді, але можливе призначення офіційно не підтвердили.